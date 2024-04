Giovani Democratici: il cividalese Ferdinando Santoro è nuovo segretario regionale Fvg

Gli iscritti ai Giovani Democratici sono oltre un centinaio in Friuli Venezia Giulia e oggi a Udine hanno eletto il nuovo segretario regionale. Ferdinando Santoro, studente in giurisprudenza cividalese del 1999, lascia la carica di segretario provinciale dei GD friulani per guidare l’organizzazione giovanile dei dem in regione per i prossimi quattro anni.

“Siamo felici e orgogliosi del congresso tenuto oggi che – ha dichiarato Santoro – costituisce una nuova tappa nel percorso di rilancio dell’organizzazione giovanile avviato due anni fa in provincia di Udine. Le iniziative organizzate sul territorio come quelle sulla salute mentale e sul ruolo dei consultori hanno avvicinato alla politica numerosi nuovi iscritti ed iscritte, alcuni dei quali già protagonisti di un impegno diretto nelle amministrazioni locali”. “Vogliamo essere un punto di riferimento – ha precisato il neosegretario – per portare nelle scuole, nelle università e in tutti i luoghi di aggregazione il dibattito e le nostre proposte sulla giustizia sociale, la difesa dei servizi pubblici e la promozione dei diritti civili. Lo faremo collaborando con il Partito Democratico e soprattutto costruendo rapporti con un’ampia rete di associazioni”.

La segretaria regionale del Pd Caterina Conti, che ha partecipato al congresso, ha augurato “buon lavoro a Santoro e a tutti i GD della regione” e ha spiegato che “l’autonomia dei GD dal partito è un pregio da conservare con cura perché portano nel campo democratico uno speciale entusiasmo e una specifica visione del mondo”. Tra le battaglie su cui impegnarsi, Conti ha indicato “buon lavoro, istruzione di qualità, difesa dell’ambiente, cittadinanza per tutti giovani che vivono nel nostro paese e salute accessibile”.