Al via le escursioni per conoscere le erbe spontanee edibili del progetto Wild roots, divje korenine, radici selvagge.

Fra aprile e maggio un ciclo di escursioni per andare a conoscere le erbe spontanee edibili che crescono sui territori della Val Resia, Valli del Torre e del Natisone e le diverse forme dialettali con cui vengono identificate. Parte il progetto “Wild Roots, divje korenine, radici selvagge” ideato da Wild Routes APS, assieme a ProLoco Nediške Doline – Valli del Natisone APS, Associazione Ex Emigranti, Associazione ViviStolvizza e Associazione per la Conoscenza e Protezione dell’Ambiente

Naturale del Friuli (ACPANF), e finanziato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per promuovere il sapere popolare connesso all’uso delle erbe spontanee e della loro identificazione dialettale e per riprendere l’utilizzo e la manutenzione della sentieristica di bassa quota nei paesi delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone e della Val Resia. Fra aprile e maggio sarà proposto un ciclo di escursioni su questi territori con una degustazione finale nei locali delle valli. Le degustazioni saranno un importante momento conviviale, ma anche un’occasione per ammirare la mostra fotografica itinerante sulle erbe spontanee edibili realizzata per l’occasione. Le escursioni si svolgeranno:

– domenica 23 aprile 2023 a Chisalizza, in Alta Val Torre (Musi), con degustazione finale presso “Agriturismo La Alegra”;

– domenica 7 maggio 2023 nelle Valli del Natisone (Dughe), con degustazione finale presso “La casa delle rondini”;

– sabato 13 maggio 2023 a Lusevera, con degustazione finale presso “Osteria Nova Coop”;

– sabato 20 maggio 2023 a Stolvizza di Resia, con degustazione finale presso “Bar All’Arrivo”.

Ogni escursione sarà preceduta da un sopralluogo e da un lavoro di pulizia e manutenzione della sentieristica condotto dalle guide di Wild Routes APS e aperto a chiunque volesse parteciparvi. Il progetto si concluderà nel mese di giugno, con una conferenza serale sul tema delle erbe spontanee edibili di queste tre vallate, in occasione della quale sarà anche presentata una brossura contenente il lavoro di ricerca sul recupero di alcuni nomi di piante nei dialetti locali della Val Resia, del Torre e del Natisone e una guida pratica sui percorsi in cui individuarle e sulle modalità di utilizzo delle stesse in cucina. Un modo questo per recuperare una serie di conoscenze e riportarle a disposizione di una

comunità di paese e dei numerosi turisti ed escursionisti che visitano questi territori ogni anno. La partecipazione a tutte le attività è gratuita, tuttavia si richiede la prenotazione. Per tutte le informazioni è possibile contattare l’associazione ai contatti info@wildroutes.eu