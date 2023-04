“Parole a Colazione” al via la nuova edizione della rassegna letteraria

Al via la nuova edizione della rassegna letteraria “Parole a Colazione” a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rivignano Teor che, ormai da otto anni, promuove il territorio, la cultura e l’enogastronomia in un felice ed efficace connubio. Domenica 23 aprile (giornata mondiale del libro) alle 9:30 presso il Castello di Flambruzzo, Giancarlo Micheli presenterà, in un dialogo con Gabriella Cecotti, il suo romanzo storico “ESPOSIZIONE DELL’AMORE” Ed. Campanotto, con letture di Nicoletta Oscuro. La formula, ormai collaudata e molto apprezzata, prevede in apertura la colazione offerta a tutti i presenti, a volte a cura delle attività ospitanti, altre in collaborazione con la rete di aziende agricole “Terre del Friuli Venezia Giulia”. Sette gli appuntamenti per la primavera: ancora una volta luoghi incantevoli e ricchi di storia, per lo più lungo il corso del meraviglioso fiume Stella, faranno da cornice alle presentazioni e permetteranno al pubblico, sempre numeroso, di conoscere piccole e preziose realtà imprenditoriali locali quali agriturismi, aziende agricole e bed & breakfast. Nuovo e accogliente luogo d’incontro, nelle occasionali “colazioni fuori dal comune” sarà la Villa Manin di Passariano durante la manifestazione Sapori Pro Loco, grazie alla collaborazione con Unpli FVG. Non mancherà anche in questa edizione, l’11 giugno, la tappa del teatro itinerante nel giardino di Villa Ottelio Savorgnan ad Ariis: IL MAGO DI OZ, a cura della compagnia Anáthema. Uno spettacolo per tutta la famiglia che mira a portare a “Parole a Colazione” anche i più piccoli.