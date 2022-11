Al Visionario domani la coraggiosa ricerca di una via d’uscita alla crisi climatica

Oggi, come una nave che entra nella tempesta, la civiltà industriale si trova a dover affrontare i gravi sintomi di una crisi energetica e climatica che sembrano irreversibili. Emmanuel Cappellin, studioso di scienze climatiche e ambientali, decide quindi di confrontarsi con i massimi scienziati ed esperti sul campo. In una sorta di viaggio intimista e tormentato, Cappellin mette in discussione le proprie certezze e condivide con loro gli interrogativi, le paure, le verità, il caos e la speranza, nella coraggiosa ricerca di una via d’uscita. Selezionato in oltre trenta festival internazionali, il documentario ONCE YOU KNOW, sarà proiettato in anteprima al Visionario giovedì 3 novembre alle 18.30. Il gruppo di Udine di Extintion Rebellion – XR curerà l’introduzione e commento alla proiezione concentrandosi sul film e su temi come la comunicazione e le emozioni legate alla crisi climatica. “Nessuno conosce il futuro, neppure i più grandi climatologi, anche i più grandi modelli climatici non possono dirci cosa esattamente accadrà. – dice Emmanuel Cappellin – Quindi, quello che è importante, è capire i meccanismi che ci sono dietro, a cominciare dal fatto che, noi non lo sappiamo, ma siamo schiavi energetici. Infatti, la vera domanda da porsi è quella dell’energia, se vogliamo parlare di clima”.