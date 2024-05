Alla Biker Fest 2024 la finale del campionato italiano delle moto personalizzate

In una Biker Fest International che alla sua 38ª edizione ha offerto un programma sempre più ricco e variegato, il tradizionale Custom Bike Show – l’unico in Europa ad andare ininterrottamente in scena dal 1987 – si è confermato un polo d’attrazione irresistibile. Le decine di motociclette custom esposte nell’area coperta all’interno del Villaggio ha attirato una folla di appassionati e i curiosi per tutto il weekend. Non solo: come finale italiana dell’Italian Motorcycle Championship (IMC) e unica data nazionale del World Championship of Custom Bike Building organizzato da American Motorcycle Dealer (AMD), la passerella della BFI ha attirato i migliori talenti, artigiani e professionisti del custom dall’Italia e dall’estero.

In particolare, quest’anno la vocazione internazionale è stata rafforzata dal gemellaggio con la leggendaria Sturgis Bike Week e dalla presenza del Twin Club MC di Norrtälje, in Svezia, che da 50 edizioni organizza l’omonimo Custom Bike Show, prestigiosa vetrina chopper e old school. La BFI si è posta così ai vertici del triangolo che unisce gli eventi custom e biker di riferimento fra gli Stati Uniti e l’Europa settentrionale e meridionale

L’ambìto riconoscimento Best in Show dell’Italian Motorcycle Championship (IMC) è andato alla Harley-Davidson Nightster ‘975 Monza’ di Lorenzo Nisi, in arte Bad Boys Garage. Il customizzatore brianzolo ha saputo trasformare un modello di serie non particolarmente apprezzato dal “nocciolo duro” degli appassionati in un capolavoro di moderna artigianalità e sportività. Per le finali dell’evento promosso da AMD, l’esperta giuria internazionale ha selezionato il classico chopper Harley-Davidson FX costruito dall’austriaco Mayerl Motorcycles, l’evocativa monocilindrica Norton ‘La Mona’ dell’officina varesina Mannaia e – scelta coraggiosa e anticipatrice – la boardtracker elettrica ‘Murata’, realizzata dal belga Ruben Mellaerts per RM Builds.

La novità della BFI 2024 è stata il Chicano Show dedicato alle “vicla”, le spettacolari lowrider in stile messicano che non fanno economia di cromo, verniciature flake e dettagli in foglia oro e argento. La più apprezzata è stata l’Harley-Davidson Softail Heritage dell’officina varesina Rckroll-Chop, già cover star del numero di maggio di Bikers Life Magazine.

Il Custom Bike Show ha messo in palio un montepremi di oltre 10mila euro, offerto dal main sponsor San Marco Petroli e da Zodiac Italia, VPerformance, Rizoma, FG Racing e molti altri.

CLASSIFICA CUSTOM BIKE SHOW – BIKER FEST INTERNATIONAL 2024

BEST IN SHOW (IMC)

H-D 975 MONZA – Bad Boys Garage (MB) – vince buono 1.000 € Zodiac

AMD WORLD CHAMPIONSHIP

H-D FX CHOPPER – W. Mayerl (Austria) – vince buono 1.000 € VPerformance

NORTON “LA MONA” – Mannaia (VA) – vince buono 1.000 € FG Racing

“MURATA” – RM Builds (Belgio) – vince premio € 1.000 Rizoma

SCRAMBLER

1°- H-D SPORTSTER – Number 8 Workshop (UD) – vince buono 400 € Zox Art Factory + buono 100 € Faster96

2°- YAMAHA XT – Raw Custom (PD) – vince buono + T-shirt Wemoto.it

3°- BMW R45 – Motoatelier (UD) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli

CAFE’ RACER

1°- YAMAHA XS400 – VM Cycles (UD) – vince casco Shoei

2°- H-D XL 1200 – Mirco Maranini (FC) – vince buono + T-shirt Wemoto.it

3°- GARELLI 50 CROSS – Davide Zannier (UD) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli

OLD STYLE

1°- HONDA CB750 – Andrea Turco (UD) – vince buono sconto 200 € Faster96

2°- STYL’SON CR 250 “PEL E OS” – PDF Motociclette (BG) – vince manubrio IMCO Motorcycles

3°- H-D DYNA – GDesign Custom (CO) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli

STREETFIGHTER

1°- H-D XR 1200 – Niko Bikes (BG) – vince gift card 300 € Alex De Pase Tattoo Studio

2°- BUELL XB12S – Rod Motorcycles (Repubblica Ceca) – vince gift card 200 € Alex De Pase Tattoo Studio

3°- H-D NIGHT ROD – Custom Thom – vince gift card 100 € Alex De Pase Tattoo Studio

MODIFIED H-D

1°- H-D V-ROD – Kustom Kio (VR) – vince buono 500 € Zodiac

2°- H-D 1340 – BSide Motorcycles (PO) – vince buono 100 € Faster96

3°- H-D FAT BOY – Customade Garage (BG) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli

METRIC

1°- SUZUKI 650 “HAGANE” – Overdrive Customs (VE) – vince buono sconto 200 € Faster96

2°- HONDA SHADOW – Croy Garage (VR) – vince premio Rebuffini

3° – HONDA SHADOW – Goro (MB) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli

BAGGER

1°- H-D BAGGER – Asso Special Bike (CO) – vince buono 200 € MCJ Exhaust Systems

2°- H-D ROAD GLIDE – Shoot Fire (MC) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli

3°- H-D STREET GLIDE – Punto Moto Factory Bike (VE) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli

FREESTYLE

1°- UNBIRTHDAY – American Dreams (MB) – vince buono 500 € Zodiac

2°- H-D IRONHEAD – Il Meccanicamente (MI) – vince premio Rebuffini

3°- KAWASAKI Z750 – Max Vidoni (UD) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli

CHICANO SHOW

1°- H-D HERITAGE – Rckroll-Chop (VA) – vince buono 200 € Faster96

2°- H-D “EL CHAPO” – HD Bergamo (BG) – vince premio Rebuffini

3°- H-D “SEGUNDA VIDA” – MC Cycles (TV) – vince buono carburante 100 € San Marco Petroli