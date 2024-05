UniUd: il dipartimento di Scienze giuridiche inaugura la nuova sede

Si svolgerà in due momenti distinti l’inaugurazione della nuova sede del dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine, prevista lunedì 20 maggio nel polo economico giuridico di via Tomadini a Udine.

Alle 11 nell’aula Strassoldo di via Tomadini 30 dopo i saluti introduttivi del rettore Roberto Pinton, la direttrice del dipartimento Elena D’Orlando, ordinaria di Istituzioni di Diritto pubblico illustrerà le radici friulane e la proiezione europea del dipartimento di Scienze giuridiche. A seguire, Ludovico Mazzarolli, ordinario di Diritto costituzionale illustrerà la figura di Livio Paladin, l’illustre costituzionalista a cui è stata dedicata la nuova sede con un intervento dal titolo: “Livio Paladin: dal Friuli Venezia Giulia, un Maestro del costituzionalismo italiano, “architetto” dello Statuto e della sua Regione”.

Alle 12 ci si sposterà a piedi in via Tomadini 3 per il taglio del nastro della nuova sede del dipartimento di Scienze giuridiche.