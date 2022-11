Alleanza Verdi Sinistra promuove una serie di incontri, il primo “Evento nuove energie” a San Vito al Tagliamento

Nuove Energie è il primo di una serie di incontri che Alleanza Verdi Sinistra (Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile) realizzerà sul territorio del Friuli – Venezia Giulia per costruire insieme ai cittadini ed alle realtà sociali un programma condiviso e partecipato che possa indicare la strada ad un’alternativa al governo delle destre che sta colpendo i più deboli, smantellando la sanità pubblica e non rispondendo alle esigenze dei cittadini sui temi del lavoro, dell’ambiente e dei diritti. L’ appuntamento è previsto per sabato 26 novembre a San Vito al Tagliamento presso il Circolo Arci C.R.A.L. dalle ore 9:00 alle ore 15:00. I macro temi dei tavoli di lavoro saranno 4: Sanità, Lavoro, Istruzione e Trasporti. Ai panel sono invitati a partecipare esperti ed attivisti provenienti dal mondo dell’associazionismo, dell’attivismo e dal mondo sindacale. L’obiettivo non è solamente quello di decostruire la terribile esperienza della giunta Fedriga ma di disegnare il futuro della Regione per i prossimi 10 anni, un futuro per i molti e non per i pochi. Sanità gratuita e di qualità per i pazienti e per chi ci lavora, una scuola accogliente e capace di formare i ragazzi ed intercettare il disagio, trasporti pubblici funzionali alle esigenze della popolazione e che permettano di diminuire drasticamente l’uso dell’auto privata, un posto di lavoro degno, sicuro ed innovativo per rilanciare il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Hanno assicurato la loro partecipazione importanti realtà civiche presenti sul territorio: Il Bene Comune di Pordenone e Il Bene Comune di Aviano, Sacile Partecipata e Sostenibile, Coraggio Monfalcone Solidale, La Sinistra Monfalcone, Adesso Trieste. La conclusione della giornata lavorativa è affidata al consigliere regionale Furio Honsell.

Prenotazione online https://sifvg.wordpress.com/nuove-energie/