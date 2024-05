Alleanza Verdi Sinistra propone legge per spiaggia “bene comune”

Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una proposta di legge in Parlamento volta a dichiarare le spiagge “beni comuni”, ciò significa nel concreto della proposta che la battigia deve essere accessibile a tutti, che le Regioni devono garantire il 70% di spiagge libere e che le concessioni non possano durare più di 12 anni. Inoltre una persona fisica o giuridica non può possedere più di 2 concessioni e soprattutto i canoni di concessione devono essere aggiornati. “Anche nella nostra Regione le concessioni fruttano allo Stato una cifra irrisoria a fronte di guadagni astronomici, spesso frutto di sfruttamento dei lavoratori e di salari bassi. Bisogna invertire la rotta, ce lo chiede l’Europa.” dichiara Emanuel Oian, candidato alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra. “L’accesso al mare non può essere a esclusivo appannaggio di chi può permettersi 30 e più euro al giorno per un ombrellone. È una questione di democrazia, facciamo nostra la proposta del Parlamento nazionale e la avanziamo in Regione” dichiarano la consigliera regionale AVS Serena Pellegrino e il segretario regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Badin