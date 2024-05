Capozzi M5S: “Lavori sulla Udine Cividale la FUC chiude la linea ferroviaria fino ad agosto?”

“I disagi ai pendolari dovuto ai numerosi interventi finanziati dal PNRR in Regione iniziano a farsi sentire. A pagarne saranno i pendolari e chi usufruisce del servizio in maniera continuativa ma ci saranno problemi anche per turisti e cicloturisti”. Commenta così la decisione di chiudere tutta la Linea della FUC Ferroviaria tra Udine e Cividale la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle. “Da un lato è apprezzabile come i paletti ferrei imposti dal piano di ripresa e resilienza abbiano attivato cantieri previsti da decenni su tutte le linee ferroviarie, dall’altra la contemporaneità degli interventi causerà non pochi disagi. I primi a pagarne le spese sono proprio gli utenti della FUC che da una settimana possono raggiungere le due località solo in autobus”. “Lo stop dei treni per favorire gli investimenti da oltre 46 milioni di euro, era inizialmente previsto fino al 30 giugno. E’ notizia di oggi che per la difficoltà nel definire la data di conclusione dei lavori di manutenzione attualmente in esecuzione sull’infrastruttura ferroviaria, la FUC ha richiesto la disponibilità degli operatori per sostituire con i bus anche le corse soppresse tra luglio e agosto ed eventualmente anche in periodi successivi. La speranza – conclude la consigliera Capozzi – è che tutto si risolva al più presto e senza intoppi, soprattutto in vista del prossimo anno scolastico, ma a giudicare dalle prime fasi c’è poco da stare sereni”.