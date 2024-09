Allerta meteo sulla montagna per venti forti

La Protezione civile del Fvg ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo limitatamente alla zona alpina e prealpina per vento forte. Da oggi pomeriggio 13 settembre e fino alle ore 24 di domani 14 settembre sulle montagne friulane soffieranno venti forti settentrionali con velocità medie previste tra i 70 e 90 km/h alle quote comprese tra i 1500 e 2000 m. E’ probabile che a tali quote le raffiche possano superare i 100 km/h. E’ inoltre possibile che raffiche forti possano interessare quote più basse e fino ai 1000 m circa. Questo, precisa l’allerta, perchè una vasta e profonda depressione interessa l’Italia ed i Balcani determinando l’afflusso di forti venti settentrionali convogliati dalla depressione stessa.