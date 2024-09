Conto alla rovescia per FVG Bike Trail, attesi oltre 450 partecipanti

Il 19 settembre 2024 partirà la prima edizione di FVG Bike Trail, manifestazione di cicloturismo non competitiva dedicata agli amanti dell’avventura su due ruote. A scelta di ogni partecipante, due percorsi ad anello di 490 km e 190 km, da percorrere secondo il proprio ritmo e organizzando in autonomia soste e pernottamenti. Attesi oltre 450 cicloviaggiatori che, in sella alla loro bici, attraverseranno i paesaggi meravigliosi del Friuli Venezia Giulia: dalle colline di San Daniele, ai boschi di confine con la Slovenia, fino al mare di Lignano.

FVG Bike Trail è ideato e organizzato da It Takes Two srl società benefit (con sede a Udine), con il supporto di PromoturismoFVG, il patrocinio della Regione FVG e in partnership con PM2 agenzia di comunicazione e marketing, Consorzio del Prosciutto di San Daniele, X-Zone Bike, BCC CrediFriuli e 620 Passi.

Gli oltre 450 partecipanti partiranno da una location d’eccezione, ovvero Villa Manin a Passariano di Codroipo (UD), gli oltre 450 cicloviaggiatori che si sono iscritti all’evento e che, dal 19 al 21 settembre, pedaleranno in sella alla propria bici, attraverso i paesaggi meravigliosi del Friuli Venezia Giulia: dalle colline di San Daniele, ai boschi di confine con la Slovenia, fino al mare di Lignano. Il 30% dei partecipanti arriverà dall’estero, nell’ordine da Austria, Germania, Slovenia, Svizzera e Francia, ma anche Finlandia, Polonia e USA. E tra gli iscritti italiani, più del 70% arriverà da fuori regione.

Due percorsi per raccontare il FVG

FVG Bike Trail nasce con lo scopo di guidare i suoi partecipanti attraverso un’intima scoperta delle meraviglie della regione Friuli Venezia Giulia, combinando l’amore per il ciclismo, con lo spirito di avventura e il piacere del viaggio. Per prendere parte all’evento è possibile scegliere tra due percorsi ad anello di diversa lunghezza e intensità: il più lungo da 490 km e con 5.200 D+ e uno più breve da 190 km con 2.000 D+. Ciascun percorso è stato studiato per regalare ai partecipanti un concentrato autentico di natura, storia e bellezza del territorio friulano e si snoda lungo le strade secondarie e forestali della regione. Dalle colline di San Daniele fino al litorale di Lignano, passando per Venzone, Gemona, le Valli del Torre e del Natisone, i Colli Orientali, Cividale, Palmanova e Marano Lagunare.

“Da friulani e grandi appassionati del mondo bici, disegnare questi due percorsi è stata forse la parte più sfidante del progetto. Abbiamo cercato di dare forma a un racconto su due ruote capace di restituire, a chi lo percorrerà, una fotografia veritiera e inaspettata della nostra regione”, dichiara Giacomo Miranda, ideatore e organizzatore di FVG Bike Trail e CEO di PM2.

Nessuna gara: si pedala al proprio ritmo

FVG Bike Trail è un evento non competitivo a tappa unica (o unsupported). Ogni partecipante può decidere in assoluta libertà quale percorso affrontare, quando partire (le date di partenza previste vanno dal 19 al 21 settembre 2024 e sono selezionabili in fase di iscrizione), quanto pedalare e dove sostare. La traccia del percorso scelto in formato .gpx verrà fornita dall’organizzazione poco prima della partenza. Punto di partenza e di arrivo per entrambi i percorsi è l’esclusiva location di Villa Manin a Passariano di Codroipo (UD), facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto, bici compresa.

“Abbiamo scelto il formato unsupported perché crediamo che ben si sposi con una regione come il Friuli Venezia Giulia, terra bellissima, ricca di percorsi e connessioni, ma a tratti sconosciuta anche per chi la abita”, spiega Giacomo Miranda. “Nel pensare all’evento, quindi, volevamo che chiunque partecipasse potesse farlo in modo libero ma anche consapevole, e la filosofia di un evento unsupported è proprio questa: nessuno ti detta i tempi, pedali al tuo ritmo e in libertà, ma sei anche chiamato a entrare in connessione reale con il territorio, a conoscerlo, per organizzare in autonomia soste e pernottamenti”.

Il racconto dell’evento sui social

Sarà possibile seguire il racconto dell’evento tramite i canali social @fvgbiketrail e l’hashtag #fvgbiketrail24.

It Takes Two srl società benefit che opera nel campo degli eventi. La società è guidata da una purpose: rendere il business coerente con la propria vocazione. La società ha sede a Udine e integra nell’oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società, a beneficio di persone, comunità e ambiente. Con l’obiettivo di creare valore sostenibile, per tutti.