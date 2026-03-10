Allo Splendor di San Daniele del Friuli. Un viaggio affascinante con “l’Atlante delle città”

Se volete prendere parte a un viaggio incredibile, allora non lasciatevi sfuggire il singolare incontro tra teatro e immaginazione in programma domenica 15 marzo, alle ore 17.00 al cinema teatro Splendor di San Daniele del Friuli. Ispirato all’opera “Le città invisibili” di Italo Calvino, lo spettacolo “L’Atlante delle città” trasporta gli spettatori in un affascinante avventura attraverso mondi straordinari, offrendo un’esperienza unica che mescola fantasia, geografia, storia e meraviglia. In scena, con l’autore-scenografo-attore Antonio Panzuto nei panni di un atipico e stralunato Marco Polo che parla in rima, c’è una vera e propria macchina scenica trasformabile, in grado di prendere forma, sotto gli occhi del pubblico, in aereo a elica, bicicletta, lanterna magica e molto altro. Dall’atlante prendono vita personaggi e città quasi magiche, che escono dai cassetti, dagli sportelli o da nascondigli, immerse nell’acqua, ritagliate nel rame o fatte interamente di fili.

Proposto da Molino Rosenkranz, in collaborazione con il Comune di San Daniele nell’ambito della rassegna Fila a Teatro, lo spettacolo offre davvero qualcosa di raro a bambini, ragazzi, adolescenti e adulti insegnando anche dove si trovano alcune città e alcuni luoghi che fanno parte della nostra storia.

