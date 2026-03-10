Giornata Internazionale della Donna: a Ruda la mostra fotografica di Roberto Kusterle “Difesa dei Diritti”

In occasione del calendario di iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione Comunale di Ruda promuove la mostra fotografica di Roberto Kusterle, uno dei più originali e riconosciuti autori della fotografia contemporanea italiana.

https://www.robertokusterle.it

L’esposizione, dal titolo “Difesa dei Diritti”, sarà inaugurata sabato 14 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

La serata inaugurale vedrà la presenza dell’apprrzzato artista Roberto Kusterle, che dialogherà con il gallerista Marco Codognotto e con il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di approfondire il percorso creativo dell’autore e il significato delle opere esposte, che indagano con forza poetica e visiva il tema della dignità, della fragilità e della resistenza femminile.

Ad arricchire l’evento sarà l’intervento musicale del Coro Femminile Multifariam di Ruda, diretto dal Maestro Michele Gallas e accompagnato alla tastiera dalla Maestra Rossella Fracaros, con l’esecuzione di brani composti per sole voci femminili, in omaggio al valore culturale e simbolico della ricorrenza.

Alla serata parteciperanno inoltre il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Ruda, i Circoli Arci di Ruda e Saciletto Alture, i Circoli Acli di Ruda e Perteole e la Sezione ANPI di Ruda, a testimonianza di una comunità che si riconosce nei valori della parità, della memoria e della partecipazione civica.

La mostra sarà visitabile da domenica 14 marzo a domenica 29 marzo negli orari di apertura del Municipio.

L’iniziativa rientra anche nel calendario della 12ª edizione di “Donne in Coro”, rassegna promossa dal Coro Femminile Multifariam della Scuola Comunale di Musica di Ruda, dedicata alla valorizzazione della voce femminile e alla promozione della cultura musicale come strumento di dialogo e inclusione.