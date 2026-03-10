“Libera 2” torna in Fvg: al via le riprese di Rai Fiction tra Muggia e Trieste

Prendono il via lunedì 16 marzo in Friuli Venezia Giulia le riprese di “Libera 2”, seconda stagione della serie di successo, in onda su Rai 1, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Gianluca Mazzella, realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

La lavorazione si aprirà a Muggia, dove dal 16 al 20 marzo il set interesserà il centro storico, per poi proseguire a Trieste fino al 2 maggio, per un totale di sette settimane di riprese sul territorio regionale.

Sul set torna Lunetta Savino nei panni della protagonista Libera, affiancata da Matteo Martari nel ruolo di Pietro Zanon e da Daisy Pieropan, che interpreta la nipote Clara. La nuova stagione rinnova così il legame tra il racconto e la città di Trieste, che già nella prima serie aveva assunto un ruolo centrale nella costruzione dell’identità visiva e narrativa dell’opera.

“Le riprese della prima stagione – avvenute tra settembre e dicembre 2023, con oltre tre mesi di lavorazione sul territorio – avevano coinvolto 36 maestranze regionali impiegate quotidianamente, più di 700 comparse e oltre 4.000 notti nelle strutture locali. La produzione torna ora in Friuli Venezia Giulia, confermando la fiducia nella solidità della filiera audiovisiva regionale e nella collaborazione con le istituzioni locali”. È il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

Trieste si riconferma dunque set privilegiato della serie. Dalle piazze affacciate sul mare ai palazzi storici, fino agli scorci urbani che hanno contribuito a definire l’atmosfera della prima stagione, la città continua a rappresentare una cornice narrativa capace di coniugare suggestione visiva e forte identità territoriale. Le riprese interesseranno diversi luoghi del capoluogo – tra il centro storico, l’Università, la Camera di Commercio e altre location suggestive – in grado di valorizzare ancora una volta l’immagine della città.

La nuova stagione di “Libera” andrà in onda prossimamente su Rai 1.