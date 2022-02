Amministrazione e gestione delle aziende sportive: l’ateneo friulano inaugura il nuovo master

L’Università di Udine, in collaborazione con il Coni Fvg, Federcalcio Lega Dilettanti Fvg e con il patrocinio di Udinese Calcio, inaugura giovedì 17 febbraio alle 17 a palazzo Antonini a Udine, il nuovo master in “Amministrazione e gestione delle aziende sportive”, ideato dal dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’ateneo. La nuova offerta formativa punta a creare figure professionali qualificate e altamente specializzate nella gestione delle aziende e delle società sportive. “Il master – sottolinea Michela Mason, docente di Economia e gestione delle imprese e direttrice del master - si inserisce in un contesto regionale che, seppure di dimensioni ridotte, vanta club di assoluta eccellenza in ambito professionistico (Udinese, Pordenone calcio, Allianz Pallacanestro Trieste, Apu Udine) e uno degli indici di sportivi praticanti più alti rispetto alla popolazione. Molte realtà del settore hanno già compreso l’importanza di una formazione che copra tutti gli ambiti legati alla amministrazione delle aziende sportive”. Il programma didattico abbraccerà diversi ambiti, dalla storia e l’etica dello sport alle strategie di gestione, dalla contrattualistica alla gestione dei bilanci, dal marketing alle leadership, dalle modalità di finanziamento alla gestione della sicurezza. Inoltre, non mancheranno gli interventi e i contributi di figure di spicco provenienti sia dall’ambito accademico che da quello aziendale.