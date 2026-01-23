Amnesty: “Board of Peace a Gaza, un esempio di disprezzo per il diritto internazionale e i diritti umani”

Amnesty International ha così commentato l’odierna cerimonia di istituzione del cosiddetto “Board of Peace” per l’amministrazione della Striscia di Gaza: “La cerimonia odierna di istituzione del cosiddetto Board of Peace rivela un palese disprezzo per il diritto internazionale e per i diritti umani. Rappresenta anche un inquietante nuovo esempio del crescente attacco ai meccanismi delle Nazioni Unite, alle istituzioni della giustizia internazionale e alle regole universali. A dirigere questo organismo è il presidente degli Usa Trump. Ne fanno parte alleati degli Usa e qualche capo di stato invitato personalmente. Siamo in rotta di collisione col sistema giuridico internazionale che puntella l’ordine globale. È anche uno schiaffo in faccia a decenni di tentativi di rafforzare l’ordine globale attraverso l’adesione ai valori universali e una maggiore uguaglianza tra gli Stati. Mette a rischio gli sforzi in atto per superare limiti e mancanze dell’attuale sistema. Ora è proprio il momento di sostenere, difendere e rafforzare il diritto internazionale, non di abbandonarlo a favore di accordi ad hoc ideati e orientati sulla base di interessi politici ed economici e dell’ambizione o vanità personale”.