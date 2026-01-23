Sport, nasce la “rete delle associazioni sportive di Udine”: nuova collaborazione fra 50 realtà

“Quella che abbiamo presentato non è una struttura rigida o un pacchetto preconfezionato, ma un punto di partenza: un percorso da costruire insieme alle associazioni, ascoltando bisogni, idee ed esperienze, ha presentato così la prima Rete delle Associazioni Sportive del Comune di Udine l’Assessora allo Sport Chiara Dazzan, ideatrice del progetto, che ha aggiunto: “ll successo di questa prima serata dimostra che a Udine c’è una forte volontà di fare rete e di lavorare fianco a fianco con l’amministrazione per far crescere lo sport cittadino”.

Un entusiasmo condiviso che si è respirato lunedì sera al Bocciodromo comunale di Cussignacco, dove si è tenuto il primo incontro ufficiale di presentazione. Oltre 50 associazioni sportive del territorio hanno risposto all’invito, partecipando attivamente al confronto insieme all’assessora Dazzan e al personale dell’Ufficio Sport.

L’incontro ha segnato l’avvio concreto di un percorso fortemente voluto dal Comune di Udine, che negli ultimi mesi ha lavorato per creare uno spazio stabile di dialogo, collaborazione e partecipazione tra le realtà sportive cittadine. L’obiettivo è rafforzare il tessuto sportivo locale, semplificare le complessità gestionali che spesso gravano sulle associazioni e valorizzare le energie del territorio, mettendo in rete competenze, esperienze e risorse.

La Rete nasce come uno strumento aperto e inclusivo, pensato per evolversi nel tempo grazie al contributo diretto delle società sportive. In questa fase sperimentale non sono previsti nuovi vincoli regolamentari: il modello proposto si fonda su un approccio di “soft law”, che favorisce l’adesione volontaria, la partecipazione attiva e la condivisione spontanea delle buone pratiche. L’adesione sarà gratuita e aperta a ASD, SSD e APS con finalità sportive operanti sul territorio comunale.

Il cuore operativo della Rete si svilupperà lungo tre ambiti di intervento strettamente collegati tra loro. Il primo riguarda la messa a disposizione di strumenti digitali condivisi, a partire da una piattaforma dedicata che ospiterà l’anagrafe aggiornata delle associazioni e un Registro delle Buone Pratiche, pensato per valorizzare esperienze virtuose e favorirne la diffusione. Il secondo ambito è quello della condivisione di competenze e supporto operativo, attraverso uno spazio riservato per lo scambio di know-how su temi centrali come la gestione amministrativa, l’accesso ai finanziamenti, l’inclusività e la sostenibilità ambientale. Il terzo ambito riguarda infine la collaborazione concreta tra le associazioni, con l’obiettivo di generare economie di scala, ridurre i costi e ampliare l’offerta sportiva cittadina attraverso iniziative ed eventi condivisi.

“Il riscontro positivo di questa prima riunione” ha concluso Dazzan “conferma quanto già emerso con l’esperienza del Villaggio dello Sport: a Udine le associazioni hanno voglia di fare squadra. Da oggi Amministrazione e mondo sportivo iniziano un lavoro comune per trasformare questa visione in azioni concrete, a beneficio di tutta la comunità”.

Nei prossimi mesi il Comune di Udine predisporrà un modulo online per consentire alle associazioni interessate di aderire ufficialmente alla Rete e partecipare attivamente al suo sviluppo.