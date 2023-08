“Amore – Fino a prova contraria” alla Festa di fine estate

A Udine la “Festa di fine estate” chiuderà la serie di 9 weekend di “Udine sotto le stelle”. Sono previsti diversi eventi culturali, musicali e di animazione che animeranno le vie del centro cittadino dal tardo pomeriggio a seguire. Dalle 18.00 alle 21.00 cinque diversi gruppi musicali animeranno le vie del centro storico con musicalità allegre, melodie eleganti e ritmi coinvolgenti, a seconda dei gusti di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. In via Mercatovecchio suoneranno i “Zima Blue”, quartetto Jazz/Swing che farà danzare il pubblico con ritmi vivaci e coinvolgenti; piazza Matteotti sarà il palco del duo chitarra-voce “Cindy & The rock history duo unplugged” in un concerto che ripercorre la storia del Rock; in via Poscolle si esibirà il “Michele Franceschina duo” in un elegante connubio di piano e voce; largo del Pecile ospiterà il pop rock dei “Three O’Blue”, un trio composto da chitarra, batteria e voce che proporrà le proprie rivisitazioni di grandi pezzi internazionali; infine il quintetto di fiati itinerante “The men in brass” con sousafono, tromba, trombone, sassofono e rullante, si esibirà e farà immergere via Paolo Sarpi nell’atmosfera e nelle melodie di New Orleans. Corte Morpurgo farà da palcoscenico ad “Amore – Fino a prova contraria”, una rappresentazione artistica di Piero Sidoti con protagonisti lo stesso Piero Sidoti e Fulvio Biguzzi. Si racconta l’avventura di Sasso e Corda, un bambino e una bambina che si incontrano abitualmente ai giardini pubblici, dove ascoltano una storia cantata da “Bepi il Matto”, uno strano personaggio che vive su una panchina dei giardini. A essere narrata è la possibilità di raggiungere un mondo ideale dove non c’è paura. Il mistero della vita, nella sua romanzesca bellezza, viene raccontato attraverso l’eroicità dei bambini, con l’invito a contemplare, a conoscere e a riconoscere le profondità del proprio inconscio. La musica di Piero Sidoti e Fulvio Biguzzi guiderà e accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio ispirato a quello dei protagonisti, in una storia d’amore e di scoperta di se stessi attraverso la riflessione sulle paure che possono paralizzare ogni individuo e impedirgli di raggiungere i propri obiettivi e sogni.