Anà-thema teatro ha una nuova casa: “oggi l’inaugurazione di un viaggio”

Taglio del nastro per il nuovo Atelier della compagnia teatrale che così, oltre al Teatro di Osoppo, raddoppia la sua offerta: 300 metri quadri dedicati all’arte teatrale, workshop, laboratori e tanti altri eventi per famiglie, bambini, giovani e adulti. Una nuova casa per l’arte teatrale, workshop, laboratori e tanti altri eventi. Dopo alcuni anni in viale Ledra a Udine, Anà-Thema Teatro ha inaugurato oggi, 24 ottobre, il nuovo Atelier teatrale a Città Fiera di Martignacco, precisamente al piano seminterrato vicino all’ingresso coperto Nord 1-parcheggio coperto. Uno spazio di 300 metri quadri dove, oltre agli uffici, prenderà vita un nuovo luogo culturale e artistico che, in aggiunta al Teatro della Corte di Osoppo, consentirà di ampliare l’offerta teatrale a 360 gradi di Anà-Thema.

Al taglio del nastro, oltre al direttore artistico della compagnia, Luca Ferri, e a quello organizzativo, Luca Marchioro, il fondatore di Città Fiera, Antonio Maria Bardelli, l’assessore alla Cultura del Comune di Martignacco, Valentina Bordet, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

«È con grande soddisfazione che Citta Fiera accoglie questa nuova iniziativa. Sono grato ad Anà-Thema, che portando le sue attività all’interno del centro, gli consente di andare oltre all’offerta dei beni e servizi, offrendo a tutta la comunità friulana nuovi orizzonti per avvicinarsi all’arte teatrale» – queste le parole di Antonio Maria Bardelli, fondatore di Città Fiera.

L’inaugurazione di un sogno

«Siamo qui oggi per festeggiare non solo l’inaugurazione di uno spazio, ma di un sogno che prende forma, un’idea che si trasforma in realtà – hanno spiegato Ferri e Marchioro –. Questo atelier teatrale, che da oggi diventerà un punto di riferimento per la comunità, nasce con l’obiettivo di aprire le porte a tutti, senza distinzioni di età o esperienza. Un luogo di creatività, crescita e scambio. Non solo un luogo fisico, ma un contenitore di storie, emozioni e, soprattutto, possibilità. Qui daremo vita a laboratori, workshop e eventi che non solo celebrano l’arte, ma la rendono accessibile a chiunque desideri esplorare il proprio lato artistico, che sia attraverso il corpo, la voce, o l’immaginazione».

Quello a Città Fiera, dunque, sarà un nuovo luogo aperto a tutte le famiglie, ai bambini, ai giovani e agli adulti. Non solo teatro, comunque, perché nella volontà della compagnia c’è l’intenzione di trasformare quegli spazi in un luogo di incontro, di dialogo e in continua trasformazione. «Grazie alla possibilità che ci è stata offerta da Città Fiera, che ringraziamo per aver creduto fermamente in questo progetto – hanno concluso i due direttori di Anà-Thema –, ogni giorno sarà un’opportunità per crescere, per conoscere nuovi volti e scoprire nuovi orizzonti. Per questo, oggi non celebriamo solo l’apertura di uno spazio, ma l’inizio di un viaggio».