Jazz & Wine 2024 – Zlatko Kaucic domenica al Kultrni dom di Gorizia

Domenica 27 ottobre 2024 alle ore 17.30, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 20), nell’ambito del festival “Jazz & Wine of Peace 2024”, il concerto “Objemi / Abbracci / Hugs” del noto batterista e percussionista sloveno Zlatko Kaučič. Special guest per questo concerto sarà il sassofonista norvegese Torben Snekkestad.

Il maestro sloveno delle percussioni, Zlatko Kaučič, presenterà il suo nuovo album Objemi, frutto della collaborazione con le tre formazioni dei suoi ensemble Kombo. Attraverso l’improvvisazione e la melodia, l’album riflette sui tempi attuali, intrecciando le esperienze musicali di una lunga carriera radicata nel jazz libero. Kaučič, noto per aver collaborato con artisti di fama mondiale come Steve Lacy, Evan Parker e Kenny Wheeler, ha ricevuto nel 2011 il prestigioso Premio Prešeren Fund per il suo contributo al jazz.

Torben Snekkestad, musicista eclettico che ha esplorato vari generi, dal classico al free jazz, ha suonato con il Copenhagen Saxophone Quartet, il London Improvisers Orchestra e il gruppo ECM di Trygve Seim. Snekkestad ha collaborato con artisti come Barry Guy ed Evan Parker, e il suo album solista Conic Folded è stato acclamato per la sua maestria nell’improvvisazione.

L’evento è promosso dal Circolo Culturale Controtempo di Cormons, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e la cooperativa culturale Maja di Gorizia, con il patrocinio e contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.