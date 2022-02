Anche Articolo Uno a sostegno della petizione per la sanità pubblica

“L’iniziativa presentata stamane da un gruppo di associazioni e cittadini per la difesa e il rilancio della sanità pubblica regionale trova il nostro convinto sostegno. Un ringraziamento, prima di tutto ai promotori, che con questo atto segnano con coraggio la necessità di un vero e proprio dibattito pubblico sulla nostra sanità regionale che gli attuali amministratori e le forze politiche a loro sostegno stanno portando a una condizione a dire poco disastrosa.” Così il segretario regionale di Articolo Uno, Mauro Cedarmas. “Non possiamo certo dimenticare quanto accaduto in questi ultimi anni e che la pandemia ha reso oltremodo evidente e non possiamo ignorare il fatto che l’attuale maggioranza regionale ha operato a favore della sanità privata, depauperando il servizio pubblico. È tempo di smetterla con le continue litanie anti governo centrale, del tutto fuori luogo vista la piena autonomia regionale in questo specifica e delicata materia

della nostra vita collettiva.” “Sosterremo quindi con decisione l’iniziativa, perché un diritto universale qual è quello della salute, sia pienamente garantito nella nostra regione”, conclude il segretario regionale di Articolo Uno.