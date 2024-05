Andrea Di Lenardo di AVS – Possibile eletto nel Comitato Organizzativo della nuova Segreteria nazionale di Possibile

Andrea Di Lenardo, Capogruppo AVS – Possibile in Consiglio comunale a Udine, è stato eletto nel Comitato Organizzativo della nuova Segreteria nazionale di Possibile della Segretaria Francesca Druetti. Di Lenardo, dottorando di ricerca in Scienze dell’antichità, si era candidato in sostegno alla mozione “Senza confini” in sostegno a Druetti. “Si coglie l’occasione, si legge in una nota di Possibile, per ringraziare di tutto il lavoro svolto l’ormai ex Segretaria on. Beatrice Brignone e il precedente Segretario e fondatore del partito dall’on. Giuseppe Civati, per il loro grande contributo e per tutto il lavoro politico e culturale quotidiano svolto sinora. Il nome della mozione “Senza confini” viene dal nostro impegno quotidiano contro tutti i muri, fisici e mentali, che continuano a venire innalzati, specie in questo periodo in cui è più importante che mai chiedere a gran voce che tacciano le armi, imbracciate in nome di confini astratti e di interessi economici, dalla Palestina all’Ucraina, dai Paesi africani allo Yemen. Nella mozione si delineano le nostre posizioni e le nostre battaglie di sempre per la tutela dell’ambiente, la giustizia climatica, i diritti dei lavoratori (specie quelli senza contratto), la patrimoniale per i super-ricchi, la valorizzazione del lavoro della cultura, un’università libera da collaborazione con l’industria bellica e regimi guerrafondai, i salari di dottorandi, ricercatori e insegnanti, una scuola a misura di studente, il contrasto alle politiche belliciste, un’Europa che torni al sogno di Ventotene, l’antifascismo (purtroppo attualissimo), la sanità pubblica, il transfemminismo al tempo della guerra all’aborto, il diritto all’abitare, la legalizzazione delle droghe legge, i diritti lgbtqia+, il fine vita, l’accoglienza diffusa delle persone migranti e la tutela della Costituzione”.