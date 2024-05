Coldiretti Fvg venerdì incontra i candidati alle Europee, non  presenti però tutti i partiti

«Sarà l’occasione per ribadire i capisaldi della proposta di Coldiretti alle istituzioni europee: dall’etichetta d’origine Ue su tutti i prodotti alimentari al sostegno delle aziende agricole contro le pratiche sleali fino alla semplificazione burocratica». Martin Figelj, presidente regionale della Coldiretti Fvg, anticipa i contenuti del confronto in programma venerdì 24 maggio nella Sala Valduga della Cciaa Pn-Ud con alcuni dei candidati del territorio alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Presenti presidenti e direttori regionali e provinciali della Coldiretti, si inizierà alle 9 con il collegamento online con Alessandro Ciriani (Fratelli d’Italia), quindi, in presenza, Stefano Zannier (Lega) alle 10, Federica Sabbati (Siamo Europei-Azione) alle 10.45, Gabriella Chiellino (Stati Uniti d’Europa) alle 11.15, Sara Vito (Pd) alle 12.30 e Anna Maria Cisint (Lega) alle 13. Ai candidati, informa Coldiretti Fvg, verrà illustrato il Manifesto “L’Europa che vogliamo” e verrà proposta la firma per l’iniziativa di legge popolare per la salvaguardia dell’agroalimentare del territorio. Corre l’obbligo segnalare che, mentre sono invitati ben due candidati Lega, mancano all’appello il M5s, Forza Italia e Noi moderati, Alleanza verdi e sinistra e Pace terra e dignità. Insomma un parterre che sembra decisamente squilibrato, ma ovviamente ognuno è libero di invitare chi vuole, basta che non si erga a rappresentante esclusivo di categorie economiche o sociali.

A seguito del nostro commento l’ufficio stampa di Coldiretti Fvg ha precisato che i partiti assenti sono stati cercati e invitati, ma non hanno potuto essere presenti. Bene non abbiamo dubbi sia così, ma forse valeva la pena scriverlo prima.