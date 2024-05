Ilaria Salis è uscita dal carcere, da oggi sarà ai domiciliari

Ilaria Salis questa mattina è uscita dalla prigione di massima sicurezza di Budapest, dove era reclusa da oltre 15 mesi con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra. Come è noto la maestra elementare monzese rischia fino a 24 anni di carcere.

La 44enne, candidata alle elezioni europee per Alleanza verdi Sinistra, dopo l’accredito della cauzione voluta dagli ungheresi, è stata trasferita al domicilio ungherese dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della fine del processo che la vede attualmente imputata. Dovrà anche portare il braccialetto elettronico. “Finalmente possiamo riabbracciare Ilaria”, sono state le parole del padre Roberto Salis. “Speriamo che questa sia una tappa temporanea, prima di vederla di ritorno in Italia”.