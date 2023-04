Anpi: Pd Fvg, buon lavoro a Lestani e grazie a Spanghero

“Un augurio cordialissimo di buon lavoro ad Antonella Lestani che assume la presidenza dell’ANPI provinciale di Udine, a ridosso delle celebrazioni del 25 aprile”. E’ l’espressione augurale, formulata dal segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva e dal coordinatore della segreteria Salvatore Spitaleri, alla nuova presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Udine, Antonella Lestani, eletta all’unanimità dal comitato provinciale.

“Volentieri facciamo nostre le sue parole e i suoi auspici – continuano i dirigenti dem – per un radicamento dei valori della Resistenza e della Costituzione antifascista, nell’attuale contesto storico. Far diventare valori di tutti la democrazia, l’eguaglianza formale e sostanziale, la memoria, il diritto alla difesa e alla pace, diviene mandato quotidiano per chi ha a cuore il bene comune”.

“A Dino Spanghero il ringraziamento per questo impegno così importante – annotano Liva e Spitaleri – a traghettare l’intera Associazione dopo la scomparsa dei padri della resistenza friulana. L’Anpi cresce perché la lotta contro l’aberrazione, lo sterminio e anche contro qualche vuoto di memoria – chiosano -non può certo dirsi conclusa”.