ANTIMAFIA. CLAMA (OSSERVATORIO REGIONALE ANTIMAFIA): 9DICEMBRE A UD PREMI A TESI LAUREA CONTRO CRIMINE

“Prendendo come esempio il coraggio di Davide contro Golia, vogliamo far comprendere ai ragazzi che ognuno di noi può compiere un gesto significativo per affrontare ciò che, a prima vista, può sembrare un problema insormontabile. E’ unendo le forze che possiamo superarlo, perché insieme diventiamo più grandi di qualunque ostacolo”.

Con questo spirito, la presidente dell’Osservatorio regionale antimafia (Ora), Barbara Clama, accoglierà gli ospiti dell’evento “Davide contro Golia – L’importanza del gesto individuale contro il sistema criminale” il prossimo 9 dicembre, alle 9, presso l’auditorium Comelli di via Sabbadini 31, a Udine, nella sede della Regione. A dare il benvenuto saranno anche Daniela Beltrame, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, e Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale.

L’appuntamento sarà l’occasione per consegnare i riconoscimenti ai tirocinanti e i tre premi ai vincitori del bando di concorso, voluto da Ora e sostenuto dal Consiglio regionale, per coloro che si sono distinti discutendo tesi di laurea aventi ad oggetto i temi della legalità e della conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata e di stampo mafioso.

Spazio sarà dato anche agli interventi degli studenti del liceo scientifico Copernico di Udine e a quelli dell’istituto Zanussi di Pordenone, tra video, pensieri ed esperienze.

Invece a dialogare con i tirocinanti di Ora saranno Patrizia Castaldini, procuratore capo di Trieste; l’imprenditore Vittorio Petrucco; Luca Petrocchi, capo sezione della Dia di Trieste; la giornalista Luana De Francisco; Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine; Maria Lucia Pilutti, segretaria generale della Camera di Commercio di Pordenone e Udine; Claudio Freddi, del Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale; Stefano Toffoli, referente della Croce rossa italiana.

A modera la mattinata sarà la giornalista Luciana Idelfonso