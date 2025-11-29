Palmanova “RiconoScienza”. Spettacolo con lo scienziato Mauro Ferrari e il cantautore Piero Sidoti

Dopo il successo ottenuto nei principali teatri del Friuli Venezia Giulia e dopo l’interesse suscitato anche fuori regione, lo spettacolo “RiconoScienza” torna in scena al Teatro Gustavo Modena di Palmanova sabato 6 dicembre alle ore 21.00.

“RiconoScienza” è un format unico, nato dall’incontro tra Mauro Ferrari, scienziato di fama mondiale e pioniere della nanomedicina, e Piero Sidoti, cantautore Targa Tenco, attore e professore di scienze. È uno spettacolo che mette in dialogo la ricerca scientifica con la musica e il racconto, trasformando temi complessi in un’esperienza emozionante e accessibile.

Ferrari porta sul palco la sua lunga attività nella ricerca contro il cancro metastatico, gli esperimenti condotti anche nello spazio, le intuizioni e i momenti di svolta della sua carriera. La sua visione della scienza è profondamente legata all’esperienza umana. Tra le sue parole: « Piero ha dato voce poetica e musicale a quello che io trovo più importante della ricerca scientifica: il perché e come realizzarla, al servizio della comunità e delle persone che più hanno bisogno, guidati dal desiderio di rendere il mondo un posto migliore L’emozione fondante della scienza può e deve essere l’amore, chi lo dice che non si può dire amore parlando di scienza?».

Il racconto di Sidoti si intreccia alle storie di Ferrari con canzoni originali e con un approccio narrativo che trasforma la scienza in memoria, ritmo e immaginazione. È lui stesso a spiegare la natura di questo incontro: «Credo che la peculiarità di questo spettacolo sia proprio la presenza di Mauro sul palco, un vero protagonista della ricerca scientifica le cui conoscenze vanno oltre la sola divulgazione scientifica. Ho scritto queste canzoni rifacendomi alla mia laurea in biologia, ma soprattutto perché ho voluto amplificare la liricità del canto scientifico, perché quando Mauro parla di scienza, in realtà parla d’amore. Con Mauro la scienza non è mai nozione, è emozione, racconto, memoria e quindi…canzone».

“Uno spettacolo che ridà il giusto ruolo alla scienza, valorizzandola e divulgandola in modo innovativo e funzionale. Due grandi personaggi a Palmanova, che tra arte e scienza sapranno affascinare il pubblico. Ma sarà anche un evento solidale in quanto sarà possibile fare una donazione a favore di un importante progetto benefico”, commenta il Sindaco Giuseppe Tellini.

Ad accompagnare i due protagonisti è un ensemble musicale di grande livello: Fulvio Biguzzi Ferrari al pianoforte e alla direzione musicale, Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alle chitarre e Dario Vezzani al basso elettrico. Il loro contributo trasforma lo spettacolo in una vera forma di teatro musicale scientifico.

Tra i temi toccati: la progettazione di farmaci innovativi, il senso etico della ricerca, i fallimenti necessari, la costruzione di esperimenti inviati nello spazio, il rapporto tra scienza e vita quotidiana. “RiconoScienza” non intende spiegare, ma condividere l’esperienza profonda che accompagna ogni percorso di scoperta.

Ingresso gratuito con prenotazione sul sito di SimulArte: https://simularte.it/eventi/riconoscienza-palmanova/