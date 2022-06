Appello al voto di Sinistra Italiana Fvg per il ballottaggio a Gorizia

Sinistra Italiana FVG si appella a tutti i cittadini di Gorizia che hanno a cuore la loro città: solo la vittoria di Laura Fasiolo e della coalizione che la sostiene può risvegliare Gorizia dal torpore e dall'incompetenza dell'amministrazione Ziberna. La lista Noi, Mi, Noaltris, Go ha raggiunto un grande risultato al primo turno, come molte altre realtà civiche di sinistra ed ecologiste della regione ha superato abbondantemente il 5%. Questa importante affermazione numerica è garanzia di un'amministrazione più inclusiva, più verde,più competente e più popolare. Vincere a Gorizia è fondamentale per riportare al cuore d'Europa una città relegata al ruolo di comprimaria.

Apriamo una nuova stagione a Gorizia e in Friuli Venezia Giulia.