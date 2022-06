“Liberty City Sound”: sei ore a tutta musica! Nuovo appuntamento a Cjase di Catine in occasione del progetto “Capovolgere all’infi-nito”

Proseguono i laboratori, la musica, il teatro e le storie di “Capovolgere all’infi¬nito”: progetto di Damatrà realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e con il patrocinio del Comune di Fagagna. Capovolgere all’infi¬nito” vuole essere un invito a riscoprire le comunità di cui facciamo parte. Rovesciare il nostro punto di vista per scoprirne uno nuovo. Un progetto che nel post pandemia, signi¬fica ri-attivare legami che a volte si sono interrotti, tornare ad abitare spazi che sono rimasti vuoti. Signifi-ca connetterci, riconoscerci, raccontarci.

IL 25, LIBERTY CITY SOUND - Sarà ancora una volta Cjase di Catine, a Fagagna, a fare da cornice, il 25 giugno, al concertone “Liberty City Sound”. Una giornata di musica (dalle 17 alle 23) creata dai giovani per i giovani, un piccolo festival che vedrà avvicendarsi sul palco, in una una serata imperdibile, sei gruppi musicali del territorio della nostra regione. Tra musiche originali, sonorità e timbriche a ritmo di indie, rock, pop e jazz si esibiranno: Darek Costa assieme a Federico Cherchi alla chitarra e Edgar Keller al bouzouki; Expired Milk con la loro esperienza sonora unica e personalissima; Friday special alla loro prima esibizione in pubblico. Ma ci sarà anche la “Pulsante” vibrazione dei Nabiz Experience e l’alternative rock dei Saras e dei Vanilla Boulevard. La direzione artistica e il prezioso coordinamento sono di Francesco Bertolini e Mario Mirolo.Il concerto sarà a ingresso gratuito, si terrà all’aperto (in caso di pioggia nel salone), ma i posti disponibili saranno limitati, per questo è consigliata la prenotazione su EventBrite. Per info: Damatrà 0432235757, info@damatra.com.

IL PROGETTO – Capovolgere all'infi¬nito è un percorso di scoperta e valorizzazione di ogni luogo e delle persone che lo vivono. Ma anche una scoperta per le persone stesse che abitano questi territori, a volte considerati periferici, ma che possono essere portatori di nuove centralità, rovesciando punti di vista consolidati per aprirsi in maniera creativa al cambiamento. Lasciarsi capovolgere all’infi¬nito. Un progetto di Damatrà realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e con il patrocinio del Comune di Fagagna, in collaborazione con: Murice Società Cooperativa Sociale, APS Minoranza Creativa, O.I.Ko.S onlus, Istituto Statale d’Istruzione secondaria superiore "E. Mattei”, Istituto comprensivo di Pozzuolo del Friuli, Wild Routes APS, Puntozero Società Cooperativa e Associazione Menti Libere.