Appello del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua per la gestione idrica pubblica come bene comune

Alla fine del 2023 sono scaduti molti affidamenti diretti della gestione (in house providing) del Servizio Idrico Integrato: la privatizzazione incombe. Così si legge in un Appello del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua. “Tranne poche eccezioni, come ad esempio l’eccellenza di Acqua Bene Comune Napoli, nel resto del Paese manca ancora quel gestore pubblico che consenta il rinnovo diretto – fuori dalla concorrenza di mercato – dell’affidamento della gestione dell’acqua. E’ la logica conseguenza del tradimento della volontà popolare chiaramente espressa nel Referendum del 2011: fuori l’acqua dal mercato e dal profitto! Grandi responsabilità pesano sul Parlamento complice l’inerzia di molti sindaci e Consigli comunali che per legge hanno il dovere di governare il Servizio Idrico Integrato. Un’altra porta aperta alla privatizzazione è stata spalancata dalla recente legge sulla concorrenza che vieta d’ora in poi di affidare la gestione dei servizi pubblici a rete ad Aziende Speciali, enti di diritto pubblico senza scopo di lucro. Restano però in vigore gli affidamenti diretti al Gestore Unico di proprietà pubblica che opera esclusivamente per i comuni proprietari i quali esercitano su di esso un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici. Quindi è ancora possibile correre ai ripari, ma il tempo stringe: i Comuni possono ancora scongiurare la messa a gara e quindi la privatizzazione dell’acqua: convochino al più presto le Conferenze dei Sindaci delle rispettive Autorità d’Ambito per costituire il gestore unico pubblico e affidargli direttamente la gestione del Servizio Idrico, specificando inoltre nello Statuto dell’azienda che le quote di proprietà dei Comuni non possono essere cedute a soggetti privati e che gli utili vanno reinvestiti nel servizio idrico. Il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua sollecita i Sindaci e i consiglieri comunali italiani a fare il proprio dovere democratico”.