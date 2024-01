Parte giovedì dal Teatro Gustavo Modena di Palmanova la tournée nei Teatri del Circuito ERT di “Solo quando lavoro sono felice”

Solo quando lavoro sono felice, testo ironico e innovativo di due voci emergenti del teatro italiano: Niccolò Fettarappa e Lorenzo Maragoni. Uno degli obiettivi della direzione di Alberto Bevilacqua è l’apertura dei Teatri del Circuito ERT anche ad attori emergenti e alla drammaturgia contemporanea. In questa direzione va la tournée – in parte in gennaio e in parte in marzo – di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Maragoni con Solo quando lavoro sono felice, uno spettacolo-conversazione sulla vocazione e sui soldi, sul tempo della vita e il tempo del lavoro. Il duo Fettarappa-Maragoni come detto in apertura sarà giovedì 18 gennaio al Teatro Modena di Palmanova e venerdì 19 gennaio al Teatro Clabassi di Sedegliano e ritornerà in Friuli in marzo, giovedì 14 a Latisana e venerdì 15 a Tolmezzo. Tutte le serate avranno inizio alle 20.45.

Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa si sono incontrati nel 2021 alla scuola di drammaturgia “Scritture”, entrambi interessati ad indagare la propria generazione attraverso codici interpretativi contemporanei che mescolino dramma e ironia.

In questo Solo quando lavoro sono felice si ride molto, ma si ride di una cosa seria come il lavoro e la condizione lavorativa contemporanea. Per dirla con loro, questo è uno spettacolo “per chi ama il proprio lavoro, ma anche per chi lo odia”. Che ruolo ha il lavoro nelle nostre vite? È una parte della vita? O è la nostra vita stessa? Quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? Quanto riesci a resistere in una conversazione prima di chiedere all’altra persona “E tu nella vita che fai?”. Per la generazione dei trenta e quarantenni i confini tra lavoro e vita sono sfumati: l’io è definito in buona parte dal lavoro che si fa perché lo si fa sempre, si è operativi tutto il giorno, tutti i giorni. Dopo il precariato, la nuova frontiera tossica del lavoro corrisponde ad essere imprenditori di se stessi o ‘capi di se stessi’ uno stato continuo di autosfruttamento, difficile da riconoscere e da interrompere.

Niccolò Fettarappa ha già dimostrato il suo talento con Apocalisse Tascabile, spettacolo che gli ha fatto vincere il premio di circuitazione In-Box, una rete di teatri, festival e soggetti istituzionali che seleziona e promuove alcune delle esperienze produttive più interessanti della scena emergente italiana. Lorenzo Maragoni è un ex accademico (dottore in Scienze Statistiche, oltre che regista e interprete nella compagnia veneta Amor Vacui), diventato virale con l’apparizione televisiva a Italian’s Got Talent e la vittoria del campionato del mondo 2022 di Slam Poetry.

