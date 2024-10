Apprezzamento per la presentazione del libro “Zia Elsa” di Loretta Facchina presso l’azienda Ferrin di Camino al Tagliamento

“Ieri sera l’ampia cantina dell’Azienda Ferrin a Camino al Tagliamento era gremita per la presentazione del libro “Zia Elsa” di Loretta Facchina. Splendido lo scenario dell’antica casa colonica riscattata nella seconda metà del secolo scorso dalla famiglia di ex-mezzadri dagli originari proprietari nobili, e oggi divenuta la sede di una tra le più interessanti aziende vitivinicole della zona. Come illustrato dall’ospitale Fabiola Ferrin, l’azienda fa della cultura un importante veicolo promozionale.

“Zia Elsa” è opera di microstoria, che diventa Storia, e ripercorre vicende avvenute nell’ultimo secolo in Friuli, epoca che ha visto trasformare l’etica del lavoro subordinato in imprenditoria di successo. Narra la vicenda esemplare di una donna di San Martino al Tagliamento che dalla difficile, spesso dolorosa, condizione di una donna in Friuli nel ‘900 vive tutte le tappe dell’emancipazione femminile avvenute nel secolo breve.

La presentazione ha visto le vibranti letture di Norina Benedetti, la ricostruzione con documenti storici autentici di alcuni episodi narrati da zia Elsa, come il salvataggio di un pilota di un bombardiere americano abbattuto, e la viva descrizione dalla voce dell’autrice, nella duplice veste di ascoltatrice e di narratrice. Esprimo vivo apprezzamento per l’accoglienza molto calorosa da parte del numerosissimo pubblico.”

Così si è espresso Furio Honsell, attualmente consigliere regionale, che ha curato la prefazione del libro pubblicato da un’editrice molto attenta alla microstoria del Friuli come Maura Pontoni.