L’arte incontra l’impresa (e viceversa): a Udine eccellenze italiane a confronto posta in arrivo

L’arte incontra l’impresa. Ma anche viceversa. Imparano a conoscersi vicendevolmente per un dialogo dai risvolti non solo culturali, ma anche sociali e umani. È, in sintesi, quanto emerso oggi, 26 ottobre, a Casa Cavazzini a Udine per il convegno “Arte, impresa, partecipazione: eccellenze italiane a confronto”. Una tavola rotonda organizzata all’interno del progetto Unità Delta, promosso dall’associazione culturale Etrarte, curato da Rachele D’Osualdo e realizzato da Giulia Iacolutti nel corso del 2024.

Un’occasione, quella di oggi, non solo per presentare al pubblico il progetto “Unità Delta”, ma anche per mettere a confronto, artisti e importanti ospiti provenienti dalle istituzioni culturali che in Italia rappresentano l’eccellenza nella promozione di interventi artistici in impresa. A Casa Cavazzini, infatti, moderati da Elena Tammaro e dopo i saluti dell’assessore comunale alla Cultura, Federico Pirone, si sono confrontati Giulia Iacolutti e Rachele D’Osualdo, Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli di Fabriano (Ancona) e Stefano Coletto della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, affiancato dall’artista Luisa Eugeni.

Un’interazione complessa, quella tra arte e impresa, che in Friuli si è concretizzata alla Mep Spa di Reana del Rojale (Udine), azienda leader mondiale nella produzione di macchine elettroniche piegatrici per la lavorazione del tondo in ferro per il cemento armato, generando valore attraverso l’inserimento di un’artista, Giulia Iacolutti, nel team aziendale. Curato da Rachele D’Osualdo e sviluppatosi nell’arco di diversi mesi, il progetto si è strutturato attraverso un percorso di arte relazionale, che ha coinvolto i dipendenti di diversi dipartimenti aziendali fino alla produzione di un’opera dall’autorialità condivisa, intitolata Favilla, destinata a essere installata permanentemente nello stabilimento industriale e presentata al pubblico proprio in occasione del convegno di oggi.

Unità Delta si concluderà poi a dicembre con un incontro rivolto a imprenditori e manager grazie alla collaborazione con Animaimpresa e OnArt, sui benefici e potenzialità degli investimenti in arte e sul percorso formativo artistico come opportunità di Responsabilità Sociale d’Impresa, che si terrà il 6 dicembre 2024 presso lo spazio Niduh, Udine.

Unità Delta, lo ricordiamo, è realizzato in collaborazione con Mep Spa, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Io Sono Friuli Venezia Giulia, con il partenariato di Animaimpresa, Comune di Udine, Fondazione Ermanno Casoli, Hattivalab, OnArt e con la partecipazione di Fondazione Bevilacqua La Masa.