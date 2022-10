Approvato il bilancio del Servizio Sanitario Regionale. 690 mila euro di avanzo per il servizio sanitario regionale Rai

La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale per il 2021. Il documento contabile chiude con un risultato positivo di 690 mila euro. La notizia che di per se sembra positiva, in realtà cozza non poco con tutte le criticità presenti nel servizio sanitario regionale e anche se è stato annunciato che la somma sarà accantonata in una riserva, inserita tra le poste del patrimonio netto, e verrà impiegata nei prossimi esercizi per investimenti, l’idea che il servizio pubblico non sia stato in grado di spendere per garantire servizi essenziali con liste d’attesa per le prestazioni che definire imbarazzanti è poco lascia perplessi. Come è noto il bilancio consolidato si basa sui bilanci dei vari Enti del servizio sanitario regionale che sono stati approvati tra agosto e settembre. si tratta di Asugi (Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina), Asufc (azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale) e Asfo (azienda sanitaria Friuli Occidentale), più l’azienda regionale per la Salute) di Coordinamento L’armonizzazione delle varie poste in bilancio dà il consolidato, il cui risultati è stato approvato con un atto di giunta regionale, presentato dall’assessore Riccardo Riccardi. Ovviamente le partite contabili sono materia complicata da analizzare, ma in linea di principio l’idea che un servizio pubblico tenda non solo al pareggio ma all’avanzo non sembra quanto i cittadini si attendono. Certo peggio sarebbe andare in rosso, ma oggi in “rosso” vanno le prestazioni.