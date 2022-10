Presentazione del romanzo: Una salita per amore – Donne al fronte di Stefania P. Nosnan

Il 21 ottobre 2022 alle ore 18 il Fogolar Furlan di Aprilia a ricordo di “Eugenia Baron” assieme all’Associazione Proiettiamo Aprilia “APRILIA IN LATIUM” e all’Amministrazione Comunale, hanno organizzato la presentazione del libro Una salita per amore – Donne al fronte di Stefania P. Nosnan la quale dialogherà con Daniela Pimpinelli. Il romanzo vede la luce nell’estate 2019 e porta alla ribalta una vicenda realmente accaduta tra il 1916 e il 1917: quella delle Portatrici Carniche. All’evento saranno presenti per l’Ente Friuli nel Mondo il direttore dott. Christian Canciani con la rappresentante del consiglio direttivo la dott.sa Elisabetta Feresin e Simone Peruzzi, sindaco di Dogna. Elena Bonanni nasce dalla penna della scrittrice Stefania P. Nosnan ed è una delle tante portatrici carniche che nel 1916 si adoperarono per sostenere l’esercito italiano impegnato nella Grande Guerra. Diciassette mesi, fino alla ritirata di Caporetto, nei quali ragazze e donne si sono sacrificate per aiutare il Regio Esercito, portando con le loro gerle fino al fronte gli armamenti e tornando a valle con i feriti e i morti. La marcia che sostenevano, tra le impervie mulattiere, era faticosa e pericolosa, il più delle volte sotto il fuoco nemico. L’autrice, senza leziosità, porta il lettore a Timau tra le Dolomiti Friulane e precisamente sul Pal Piccolo dove c’era il fronte italiano. Un avamposto statico da mesi, dove i soldati pativano il freddo e le incursioni nemiche, ma non hanno mai cedendo la loro posizione. L’aiuto e il sostegno per sopravvivere lo ricevevano proprio da queste donne. “…qual è stata la forza più grande da convincere queste donne e dire spontaneamente “Noi ci siamo”? La risposta è solo una: l’amore. L’amore per la propria terra, l’amore per la propria famiglia, l’amore verso loro stesse e l’amore intrecciato con l’amore per i propri cari, perché facendo questo aiutavano i propri familiari. Queste azioni erano un aiuto per ogni caro e ogni cara; cioè quei soldati al fronte, che loro non conoscevano erano: mariti, figli, fidanzati di altre donne che erano a casa ad attendere il loro ritorno.” Un romanzo di ambientazione storica che inizia tra le alte, innevate e insanguinate vette friulane e percorre un importante pezzo di storia italiana, che non si dovrebbe mai dimenticare. Un libro da 142 pagine che può essere un’ottima lettura anche per i ragazzi, portandoli a conoscere una parte della storia sconosciuta ai molti, ma che forse i loro antenati hanno tastato con mano. Nel 2022 il romanzo si è classificato al Secondo posto al XXXIII Premio Internazionale Donna