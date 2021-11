Apre oggi a Udine il Temporary Store di Compra in Bottega. Sostituisce di fatto il mercatino di Natale con le casette rosse

Apre oggi 12 novembre a Udine il Temporary Store di Compra in bottega dedicato al Natale. Iniziativa che in pratica andrà a sostituire il più classico mercatino di Natale con le casette rosse che quest'anno non ci sarà- Ma chi vuole comprare le proprie strenne potrà farlo in questo nuovo spazio. Compra in Bottega è un progetto promosso da Confartigianato-Imprese Udine in collaborazione con Confartigianato-Imprese Gorizia, Confartigianato-Imprese Pordenone, Confartigianato-Imprese Trieste, CNA Fvg, Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ-URES), sostenuto da CATA Artigianato FVG e dalla Regione Friuli Venezia Giulia per promuovere e valorizzare attraverso iniziative – online e offline – le produzioni artigianali locali. Per il periodo natalizio il progetto prevede l'odierna apertura di un Temporary Store nella città di Udine. Il negozio sarà aperto dal 12 novembre al 24 dicembre con l'intento di vendere prodotti di qualità, realizzati con tecnica artigianale per incentivare le persone ad acquistare prodotti locali in vista del Natale. Il Temporary Store di Compra in Bottega è in Piazzetta Belloni 13 a Udine e rispetterà i seguenti orari: NOVEMBRE aperto dal martedì alla domenica 11-19. DICEMBRE aperto tutti i giorni 11-19.

Gli Artigiani

All'interno del Temporary Store saranno presenti 28 imprese artigiane dei comparti Agroalimentare, Artigianato Artistico e Moda.