Aquileia: Braidotti (Pd), stop fotovoltaico presso area archeologica

“La costruzione di un parco fotovoltaico a ridosso del sito archeologica di Aquileia è un autentico scempio culturale e paesaggistico che va fermato a ogni costo: chiediamo alla Regione Friuli Venezia Giunta di difendere i tesori nostri e dell’umanità”. E’ l’appello del segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, in merito al progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico ad Aquileia (Udine), a ridosso della zona “cuscinetto” a protezione del perimetro del sito patrimonio Unesco e in un ambito paesaggistico tipico dei terreni agricoli di bonifica che in questo settore verrebbe completamente alterato dalla struttura.

“L’assenza di regole e la dolosa incapacità della Regione di governare la collocazione – si rammarica Braidotti – dei pur necessari parchi fotovoltaici permette di insidiare il presente e il futuro di Aquileia, uno dei patrimoni culturali più importanti del Friuli e d’Europa. La giunta regionale recuperi lucidità e intervenga per impedire questo disastro epocale, blocchi uno scempio che mette a rischio il lavoro di Fondazione Aquileia”.

“Anni di inerzia e mancate scelte rischiano di presentare oggi il conto – aggiunge il segretario dem – come già avviene in molti paesi della Bassa friulana e del Medio Friuli in cui i sindaci, lasciati soli, si vedono spuntare opere speculative senza condivisione né strumenti per mitigare gli impatti sul territorio. Noi le nostre proposte le abbiamo presentate e – conclude Braidotti – sono a disposizione”.