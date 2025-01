Stop al consumo di territorio: no ai mega impianti fotovoltaici in aree di pregio

“Esprimiamo viva preoccupazione alla notizia dell’ennesimo mega impianto fotovoltaico in aree di pregio nel Comune di Aquileia contrastato dai cittadini. Esprimiamo pieno appoggio al Comune e alla Soprintendenza nella loro azione volta a impedire tale realizzazione. Come dichiariamo spesso ormai, la transizione energetica non può essere la giustificazione per il consumo di territorio. Ormai da anni in Consiglio Regionale promuoviamo iniziative legislative volte a limitare la realizzazione di tali impianti in aree diverse da quelle dismesse, che purtroppo sono molto estese nella nostra regione.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.