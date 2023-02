Aquileiesi chi? Romani, Latini, Italici e indigeni nella popolazione di Aquileia repubblicana

Il programma dei Giovedì Minervali per l’anno 2023, organizzato dalla Società di Minerva, continua con la serie di conferenze – a partecipazione libera ed entrata gratuita – dedicate a vari temi inerenti all’archeologia. Dopo il primo appuntamento dedicato all’età del rame, giovedì 9 febbraio alle ore 16.45 presso la Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste si parlerà di Aquileia. L’ospite di questo Giovedì Minervale sarà la dott.ssa Monica Chiabà, professoressa presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste, con un intervento alla scoperta degli abitanti dell’Aquileia repubblicana. Si è a conoscenza di come, fin dalla fondazione della colonia latina – avvenuta nel 181 a. C. -, la popolazione di Aquileia fosse fortemente composita: vi convivevano romani, latini, italici e indigeni. La dott.ssa Monica Chiabà illustrerà, per lo più sulla base e grazie a documentazione epigrafica, le diverse aree di provenienza dei coloni e le modalità d’interazione fra quest’ultimi e le comunità indigene, che, dopo la deduzione coloniaria, rimasero stanziate nel territorio.