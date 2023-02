No alla Europa politica

Quotidianamente leggo vari giornali al bar e oggi, nelle notizie della provincia, ho letto l’articolo del progetto per una rete UE promosso dai consiglieri del mio comune di Buja. Sono anni che in privato e sui social affermo la mia contrarietà all’Europa politica e oggi ancora di più assistendo alla degenerazione dei singoli rappresentanti al parlamento europeo che avrebbero votato ben 147 emendamenti contro una bustarella

di € 50’000 a cranio per ogni emendamento contro il Marocco bloccato. Per bloccare 147 emendamenti non bastano gruppetti sparuti o quelli che hanno arrestato finora, per fare passare le votazioni degli

eurodeputati fedifraghi. Facendo un rapido calcolo, € 50’000 per ogni iniziativa pro Marocco, comporta una cifra totale di almeno € 7’350’000. Un tempo fu scritto: c’è del marcio in Danimarca.

Oggi possiamo scrivere e dire, senza tema di essere smentiti: c’è del marcio in Europa.

Renzo Riva