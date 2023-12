Architettura, accessibilità e inclusione, convegno a Udine

Oggi, venerdì 1° e, domani, sabato 2 dicembre, dalle 9.30, l’Università di Udine organizza il 2° convegno internazionale “Disegno per l’accessibilità e l’inclusione” presso la Torre Santa Maria a Udine (via Zanon 24). Cognitiva, museale, psico-sensoriale, socio-culturale, spaziale sono i cinque i focus affrontati dal convegno dedicato all’accessibilità e all’inclusione. L’appuntamento è promosso dai corsi di laurea in Scienze dell’architettura e di laurea magistrale in Architettura del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura dell’Ateneo friulano.

Sono previsti gli interventi di apertura di Aldo Grassini, presidente del Museo tattile statale “Omero” di Ancona e di Paola Visentini, responsabile del Museo friulano di storia naturale e del Museo archeologico dei Civici musei di Udine. Inoltre è prevista la relazione di Andrea Bruciati, direttore di Villa Adriana e Villa D’Este, con Lucilla D’Alessandro, Tommaso Empler e Alexandra Fusinetti.

Vi sarà inoltre la presentazione del manifesto DAI “Mai più Noi senza di Voi” da parte di Cristina Càndito, la presentazione del volume Rilievo dei beni Culturali e Rappresentazione Inclusiva per l’Accessibilità Museale, relativo alla 1° PhD UID Summer School, da parte di Veronica Riavis e la visita guidata al Museo Archeologico dei Civici Museoi di Udine da parte di Paola Visentini.

L’iniziativa è organizzata da Alberto Sdegno e Veronica Riavis dell’Università di Udine. Il comitato promotore è composto, oltre che da Alberto Sdegno, anche da Marco Giorgio Bevilacqua (Università di Pisa), Cristina Càndito (Università di Genova), Enrico Cicalò (Università di Sassari), Tommaso Empler (Sapienza Università di Roma).