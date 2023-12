Ponte sul rio Mulbach a Sappada: terminati i lavori

Riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia il ponte sul rio Mulbach, come previsto dal cronoprogramma dei lavori.

Le opere per il rifacimento e la messa in sicurezza del ponte lungo la S.R. n. 355 “della Val Degano” in corrispondenza del km 36+920 in Comune di Sappada migliorano significativamente il collegamento stradale tra le due sponde del corso d’acqua. L’intervento ha in sostanza rimesso a nuovo il ponte, ponendo anche in sicurezza il transito dei pedoni grazie ad un marciapiede opportunamente separato rispetto alla sede stradale.

I lavori, superata una fase iniziale particolarmente complessa a causa di alcune problematicità nel riuscire ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione delle opere previste, sono stati svolti nell’arco temporale di soli tre mesi, nonostante le numerose difficoltà che tecnici e maestranze hanno dovuto affrontare.

Il risultato raggiunto è stato ottenuto, è bene ricordarlo, eseguendo le lavorazioni più delicate in orario notturno, senza mai chiudere durante il giorno al traffico il ponte bensì lasciando sempre aperto un senso di marcia, alternando i passaggi degli automezzi grazie ad un impianto semaforico.

Il Comune di Sappada, oltre al supporto logistico costantemente fornito a Friuli Venezia Giulia Strade e alla ditta appaltatrice dei lavori, ha compartecipato economicamente alla spesa con un impegno finanziario pari a un importo complessivo di euro 135.000.

Il Presidente di FVG Strade Raffaele Fantelli, oltre a ringraziare i dipendenti della Società per l’impegno profuso nel portare a termine nel migliore dei modi i lavori, desidera estendere i ringraziamenti anche alle imprese BB Service di Tolmezzo, SIOSS di Ronchi dei Legionari e Colle Silvano di Ampezzo per le capacità dimostrate nel portare a termine un’opera complessa nei tempi previsti e a regola d’arte.

Il Sindaco Manuel Piller Hoffer, a tal proposito, dichiara che “il rifacimento del ponte è risultato un intervento complesso e ha richiesto il massimo sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ringrazio la Regione per il supporto; ci tengo a ringraziare in particolare FVG Strade, dal Presidente a tutte le figure dirigenziali e operative interessate, e le imprese per il grande lavoro svolto anche in condizioni non facili.

Il ponte di fatto rappresenta l’unico collegamento tra due regioni e realizzare l’intervento garantendo comunque la viabilità non è stato certo facile. Siamo pertanto soddisfatti del risultato in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni.”

FVG Strade si sta occupando della realizzazione di due ulteriori interventi in Comune di Sappada compresi nei finanziamenti PNRR:

INTERVENTO PNRR04-FVGS – S.R. 355 “della val Degano” al km 34+000 – Intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento della sede stradale soggetta a cedimenti in località Cima

INTERVENTO PNRR05-FVGS – S.R. 355 “della Val Degano” al km 38+000 – Intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento del corpo stradale a seguito di cedimenti del versante

L’importo complessivo dei finanziamenti è di euro 2.700.000 e per entrambi gli interventi sono in atto le procedure per l’affidamento della gara di appalto.