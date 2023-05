“Ardis Fvg contro se stessa e la giunta: errore comunicativo o scontro istituzionale? .”

In merito al recente post sui social dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio FVG (ARDiS FVG) , in cui essa solidarizza con chi protesta proprio contro lo stesso ente e la Giunta di cui è braccio operativo, il coordinatore dei giovani di Italia Viva FVG Emanuele Cristelli dichiara: “Siamo alle comiche: ARDiS FVG solidarizza con chi protesta proprio contro ARDiS e le scelte della giunta della Regione Friuli Venezia Giulia sul diritto allo studio, come ad esempio sugli alloggi di Viale Ungheria. “

Continua – “Cortocircuito fra agenzia per il diritto allo studio e assessorato? Ardis contro l’Assessore Rosolen ? Mero dilettantismo? In entrambi i casi, siamo dinanzi a un autogol clamoroso della Regione.”