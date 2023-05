Continua il progetto “Approdi, il Tagliamento e i suoi passaggi” con l’escursione storica venerdì 2 giugno tra Ragogna e Pinzano

La scoperta del fiume Tagliamento e delle sue vicende continua seguendo la traccia del progetto “Approdi” ideato da Molino Rosenkranz. Dopo la giornata sul fiume del 21 maggio scorso con la partecipazione di numerose persone catturate dalla bellezza del luogo (Pontaiba) dove l’Arzino entra nel Tagliamento, e dagli eventi in programma (ascolto in anteprima dell’audiolibro che racconta di genti e civiltà attorno al fiume, escursione naturalistica guidata, discesa in packraft fino alla Casa della Barca, laboratori di stone balancing e land art, laboratori creativi con i materiali del fiume, letture e presentazione di libri dedicati al Tagliamento…), l’iniziativa prosegue con l’escursione storica guidata di venerdì 2 giugno tra Ragogna e Pinzano, Comuni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

Guidata da Marco Pascoli, esperto specializzato sui siti della prima guerra mondiale e guida ambientale escursionistica, l’escursione toccherà diversi luoghi d’interesse: la splendida stretta del Tagliamento fra Ragogna e Pinzano, il ponte, le fortificazioni e la storia della Grande Guerra, l’ossario germanico di Col Pion, le opere della Guerra Fredda, la “Casa del Traghettatore”, la ferrovia storica Casarsa – Gemona del Friuli. L’escursione è gratuita e su prenotazione dal sito di Molino Rosenkranz https://www.molinorosenkranz.it/escursione-storica-2-giugno/