Furio Honsell sul tema della Casa dello studente di Viale Ungheria a Udine

“Le dichiarazioni apparse nei giorni scorsi nei quotidiani locali sulla Casa dello studente di Viale Ungheria sono gravi. La Casa dello Studente è centrale, ha oltre 300 stanze singole, è stata riqualificata anche dal punto di vista energetico e ci sono le risorse per la riqualificazione antisismica. La città di Udine ha una vocazione universitaria pubblica e non può delegare le residenze studentesche a enti privati. Poi com’è possibile dichiarare che “gli iscritti sono in calo” a Udine e quindi gli alloggi non servono? Perché lanciare messaggi di disimpegno? Davvero questa politica di destra vuole togliere a Udine le potenzialità? Senza sentire il Rettore e nemmeno gli studenti? Come ex-rettore ed ex-sindaco sono allibito e spero che venga fatta al più presto una smentita”. Così si è espresso il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.