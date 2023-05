San Vitoal tagliamento: la cooperativa Futura invitata al Festival dell’Economia di Trento

Operare in una cooperativa sociale non è solo un lavoro, ma anche un confrontarsi ogni giorno con le esigenze delle comunità e dei territori: l’esperienza della cooperativa sociale Futura di San Vito al Tagliamento (aderente a Confcooperative Pordenone) verrà raccontata nella prestigiosa vetrina del Festival dell’Economia di Trento, giunto alla sua 18ma edizione. L’incontro si terrà il 26 maggio alle 10 in Piazza Duomo, e la responsabile delle Relazioni Esterne della cooperativa sanvitese Ilaria Miniutti interverrà nel panel di Confcooperative Nazionale assieme al Coordinamento Nazionale dei giovani imprenditori, con il presidente Dennis Maseri e la Presidente dirigenti donne cooperatrici Anna Manca.

“Sarà un’occasione importante – commenta Miniutti – per raccontare la mia esperienza lavorativa e di crescita in cooperativa e i benefici che ne derivano dal lavorare in questo contesto. Abbiamo 67 soci e siamo operativi su due sedi e sul territorio dal 1989. Proponiamo percorsi socio-educativi per rispondere al meglio ai bisogni di persone con disabilità fisiche, cognitive e svantaggio sociale, e negli ultimi anni ci siamo ulteriormente specializzati nelle attività di inclusione lavorativa, creando un vero e proprio Polo di Lavoro Inclusivo assieme al Consorzio Industriale Ponte Rosso e alla Lean Experience Factory, per spingere un’inclusione reale e concreta nel tessuto industriale e produttivo. Futura è anche pioniere nella sperimentazione in Italia del “Project Search”, un’iniziativa inedita basata su format statunitense, promossa assieme a Ponte Rosso ed Asfo, con il sostegno della Regione FVG, di LEF e IAL Fvg. Questo progetto ha come obiettivo cambiare la prospettiva sull’inserimento lavorativo di persone disabili e far conoscere un approccio innovativo che parte dalle esigenze dell’azienda per costruire percorsi lavorativi ad hoc, che prevedono l’intervento di specialisti quali terapisti occupazionali, psicologi ed educatori in stretta collaborazione con i referenti aziendali. Uno degli ingredienti fondamentali per il successo di un inserimento lavorativo, infatti, è l’accompagnamento costante all’interno dell’azienda con personale preparato in senso abilitativo, educativo, relazionale che favorisce un’integrazione efficace con l’ambiente lavorativo.

“Questa partecipazione – ha dichiarato Gigi Piccoli, presidente di Confcooperative Pordenone – dimostrano come i valori che permeano le nostre cooperative sociali possano essere un riferimento a livello regionale e nazionale. Futura è da tempo in prima linea sui temi dell’inserimento lavorativo e dell’autonomia delle persone con disabilità e come dirà a Trento il loro non è un semplice lavoro, ma un impegno concreto per la comunità e per le persone”.