Area Science Park. Terre creative: valorizzare le idee per vincere le sfide del mercato

Da una parte creatività, intuizione, ricerca e innovazione tecnologica, dall’altra il ruolo fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale. Questi i principi che nel 2021 animano la “Word IP Day”, la giornata internazionale della proprietà intellettuale in programma in tutto il mondo il 26 aprile, giorno in cui, nel 1970, è entrata in vigore la Convenzione che ha istituito la “World Intellectual Property Organization” (WIPO).

Per l’occasione Area Science Park e Sardegna Ricerche – entrambi membri della rete di centri di informazione brevettuale PatLib – in collaborazione con l’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali (AIDB) organizzano un incontro per confrontarsi e discutere su come la creatività umana possa guidare lo sviluppo del business, la ripresa economica e il progresso umano. L’incontro prende avvio da un’analisi, basata su dati statistici, del contributo che la proprietà intellettuale può avere nell’economia mondiale per poi offrire testimonianze di esperti del settore e imprenditori che hanno saputo intrecciare creatività, innovazione e metodo.

Le storie al centro del webinar: in diretta da Trieste il racconto di Primo Principio, azienda innovativa che si occupa di innovazione sostenibile e offre servizi di Internet of Things per l’agricoltura e l’ambiente; in diretta da Cagliari all’interno del FabLab di Sardegna Ricerche una designer racconta l’avventura di come un oggetto classico possa essere riprogettato secondo le categorie dell’emotional design; infine, l’esperienza di Tavola S.p.A. individuata da AIDB come efficace approccio metodologico basato sull’informazione documentale.

La partecipazione via Zoom è gratuita salvo disponibilità dei posti. È necessario compilare il form di registrazione

PROGRAMMA

Welcome

Area Science Park – Sardegna Ricerche – AIDB

IP Statistics: le leve economiche della proprietà intellettuale

Giulio Selvazzo per GLP

Human Technology e proprietà intellettuale: il caso Primo Principio

Federico Longobardi, co-fondatore di Primo Principio, dialoga con Davide Petraz, Managing Partner di GLP

Quando forma e funzione si fondono: lettura IP di Joinery_24

Cristina Pusceddu, designer, dialoga con Emanuele Montelione, Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni

Intuizione e metodo: come guidare l’innovazione dell’antifurto Bullock!

Marco Giordano, Marketing and Sales Director di Tavola Spa, dialoga con Filippo Silipigni, Fondazione Politecnico di Milano

Conclusioni a cura di Area Science Park e Sardegna Ricerche