Arriva a Udine “Un Natale Gospel Sinfonico” domani concerto Oh Happy Day… con Fvg Orchestra

Ultima occasione per immergersi nella magia delle feste, unendo il grande repertorio gospel ad un’inedita veste sinfonica, dopo il successo delle prime due date. “ A Symphonic Gospel Christmas”, lo spettacolo inventato da Rudy Fantin insieme a Fvg Orchestra e The Nuvoices Project diretti dal maestro Paolo Paroni, arriva a Gemona e Udine. Appuntamento mercoledì 20 a Udine al teatro Palamostre alle 20.45 ad ingresso gratuito . Il pubblico, tutto esaurito nelle prime due date, ha apprezzato moltissimo i brani capaci di trasformare sinfonicamente alcune tra le più belle partiture gospel natalizie. Oh Happy day, Silent night, Joyful Joyful, Amazing Grace fanno commuovere e, allo stesso tempo, saltare dalla sedia il pubblico grazie alle bellissime voci dell’ensemble gospel di Fantin e alla bravura dell’orchestra. Grande protagonista la voce “nera” di Leslie Sackey che sa ritmare e sfumare in maniera impareggiabile le melodie che tutti amano ascoltare durante le Feste. I concerti sono resi possibili e aperti a tutti gratuitamente grazie al sostegno del mecenate CiviBank che accompagna da tempo la Fvg Orchestra nei suoi progetti più ambiziosi. The NuVoices Project è l’ensemble vocale udinese nato nell’ aprile 2018 come evoluzione della precedente formazione FVG Gospel Choir, che si esprime con un ampio ventaglio di possibilità come il repertorio acapella, la formazione pianoforte e voci, con accompagnamento di una band, fino ad arrivare all’organico orchestrale. Leslie Sackey è cantante gospel dall’età di 6 anni che ha partecipato, tra gli altri, al programma televisivo “X Factor Italia” vincendo la decima edizione come frontman della band Soul System.