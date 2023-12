Sanità. Serena Pellegrino Avs. Il progetto della Regione Fvg ben definito: strozzatura del pubblico a favore del privato

“Oggi si è svolta, alla presenza degli operatori rappresentati dai sindacati, una conferenza stampa sulla grave situazione in cui versa la sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia.” Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, a margine della manifestazione svoltasi in Piazza Oberdan, sede della Regione. “I sindacalisti, ascoltati da alcuni consiglieri, hanno messo il dito nella piaga: in primis la difficoltà degli operatori a far fronte a criticità sempre più marcate del sistema sanitario pubblico che li sta portando a turni di lavoro massacranti. I manifestanti hanno fatto sapere che i problemi sono evidenziati ed espressi da segnalazioni sempre più numerose che emergono quotidianamente nelle assemblee sindacali, ma anche riportate dai tanti comitati che si stanno organizzando su tutto il territorio regionale. Il problema è diffuso. Gli esponenti di opposizione – prosegue Pellegrino – si sono detti vicini agli operatori condividendo le preoccupazioni e dando pieno sostegno con ogni iniziativa politica ed istituzionale alle azioni di protesta che verranno proposte. Gli stessi consiglieri hanno anche ricordato che in ogni occasione, sia in Commissione che in Aula, hanno sollevato i problemi all’Assessore e a tutta la Giunta con continue sollecitazioni, interrogazioni, mozioni, emendamenti e ordini del giorno, anche durante l’ultima legge di stabilità e che gli stessi sono stati respinti perché non in linea con il progetto politico della giunta di centro destra. La responsabilità politica rimane in capo al governo della Regione. Non farò mancare – conclude l’esponente di opposizione – la mia voce e la mia decisa contrarietà a un progetto ben definito che vede la strozzatura del pubblico a favore del privato.”