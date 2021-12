Arriva l’edizione FVG dello YOUth Climate Meeting il 12 dicembre a Udine

Arriva in Friuli Venezia Giulia lo YOUth Climate Meeting, l'incontro tra giovani attivist*, un momento unico di scambio e elaborazione collettiva su come rafforzare la nostra azione associativa per far fronte alla crisi climatica. Domenica 12 dicembre sarà una giornata dedicata a workshop, discussioni e tavoli di lavoro per confrontarsi in maniera innovativa e orizzontale su come affrontare la sfida della crisi climatica attraverso l’attivismo giovanile ed il volontariato. L'incontro si terrà nella sede di Legambiente FVG APS in Via Brigata Re, 29 a Udine. La giornata è si dedicata ai giovani under 35 che già fanno parte dell'associazione, ma anche a chi vuole cominciare da ora ad apportare il proprio contributo. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 9 DICEMBRE AL SEGUENTE LINK: https://forms.gle/uYpgbiWWf3CPsxhz9